Nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội được giải cứu khi bị "bắt cóc online"

Ngày 15/9, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Bình Minh đã kịp thời giải cứu một nữ sinh bị lừa vào bẫy “bắt cóc online”.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, gia đình Đ. (18 tuổi, sinh viên đại học) báo công an xã về việc Đ. rời nhà từ chiều 14/9 và đến sáng 15/9 liên tục nhắn tin, gọi điện cho mẹ yêu cầu chuyển 150 triệu đồng mới được thả về.

Cảnh sát làm việc với nữ sinh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Nhận tin báo, Công an xã Bình Minh nhanh chóng xác minh và chỉ sau một giờ đã tìm thấy cháu tại một nhà nghỉ ở xã Tam Hưng.

Làm việc với cảnh sát, Đ. cho biết bị một đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện, thông báo liên quan đến vụ án ma túy rồi yêu cầu tới nhà nghỉ, tự nhốt trong phòng và không liên lạc với gia đình.

Đối tượng sau đó chiếm quyền Zalo của nữ sinh để nhắn tin đòi tiền chuộc. Lực lượng công an đã kịp thời giải cứu, trấn an nạn nhân và tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng. Khi gặp trường hợp tương tự cần giữ bình tĩnh, không làm theo yêu cầu kẻ xấu và báo ngay cho lực lượng công an gần nhất hoặc Tổng đài 113 để được hỗ trợ kịp thời.