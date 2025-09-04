Xuyên đêm giải cứu nữ sinh ở Hải Phòng khỏi bẫy lừa đảo "bắt cóc online"

Ngày 4/9, Công an Hải Phòng cho biết, khoảng 22h30 ngày 3/9, Công an phường Lưu Kiếm tiếp nhận trình báo của anh P.V.K. về việc con gái là P.T.K.H. (SN 2007) bị kẻ lạ đe dọa, yêu cầu chuyển tiền để chuộc con về.

Ngay trong đêm, công an huy động lực lượng xác minh. Đến 3h30 ngày 4/9, nữ sinh được tìm thấy tại một nhà nghỉ ở phường Thành Đông (Hải Phòng) và được bàn giao cho gia đình lúc 5h30.

Công an phường Lưu Kiếm giải cứu thành công cháu H. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo lời kể, H. bị đối tượng kết bạn Zalo, giả danh công an, dọa liên quan vụ án ma túy. Chúng còn làm giả giấy báo nhập học tại Hàn Quốc, yêu cầu H. chuyển 350 triệu đồng để chứng minh thu nhập.

Khi H. nói không có tiền, chúng hướng dẫn thuê nhà nghỉ, gọi điện về nhà báo bị bắt cóc. Sau đó, đối tượng đe dọa sẽ bán H. sang Campuchia nếu gia đình không nộp 50 triệu đồng.

Từ dữ liệu camera và lịch trình taxi, công an xác định vị trí H., kịp thời giải cứu. Gia đình cho biết do đã được tuyên truyền trước nên sớm nhận ra chiêu trò lừa đảo.

Công an phường Lưu Kiếm cảnh báo người dân cảnh giác thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để hù dọa, yêu cầu chuyển tiền; dụ dỗ học sinh qua mạng rồi khống chế, tống tiền.

Người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ, không bấm vào đường link lạ và cần báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện nghi vấn.