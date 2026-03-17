Công an đột kích, bắt 17 người đang sát phạt trên chiếu bạc

Chiều 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã phối hợp với Công an xã Triệu Bình (tỉnh Quảng Trị) triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tụ điểm này nằm tại nhà đối tượng Hoàng Thị Hồng (SN 1990, trú thôn Hà My, xã Triệu Bình). Hồng đã chuẩn bị địa điểm, công cụ để các con bạc "sát phạt" nhằm thu tiền xâu.

Nhóm đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị).

Thời điểm công an đột kích, ngoài Hồng còn có 16 đối tượng khác đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ tại hiện trường có trên 210 triệu đồng, 1 đĩa, 1 bát sứ, 4 quân vị được cắt từ lá bài tú lơ khơ, cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Trong quá trình vây bắt, một số đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã truy xét, bắt giữ tất cả.