Cảnh sát bắt quả tang 14 người đánh bạc trong đám tang

Khoảng 0h30 ngày 7/9, lực lượng cảnh sát hình sự của Công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích, bắt quả tang 14 người đang đánh bạc trong một đám tang tại xã Ba Gia. Trong số các con bạc bị bắt giữ có nhiều phụ nữ.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 61 triệu đồng, một bộ xóc đĩa, 5 xe máy và 14 điện thoại di động. Các con bạc được đưa về trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra.

Các con bạc sát phạt nhau trong một đám tang (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Bước đầu 14 đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa. Các đối tượng cho biết đã lợi dụng đám tang để đánh bạc nhằm tránh bị công an truy bắt.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, tội phạm về cờ bạc trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng cờ bạc tìm nhiều cách để đối phó cơ quan chức năng, trong đó có việc lợi dụng đám tang để sát phạt.

Thời gian qua, lực lượng công an đã bắt quả tang nhiều sòng bạc được tổ chức trong các đám tang.