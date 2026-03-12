Công an cảnh báo việc dùng dây điện bẫy chuột làm chết người

Theo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết một số nơi trên địa bàn tỉnh tái diễn việc sử dụng điện hoặc các biện pháp nguy hiểm khác để bẫy chuột, tiềm ẩn nguy hiểm đối với tính mạng, sức khỏe của người dân.

Mặc dù chính quyền các cấp và lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó có việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, một số người dân vẫn bất chấp quy định, cố tình vi phạm, gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Mới đây nhất, ngày 10/2, tại thôn Bắc Sơn (xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ việc một người tử vong vì điện giật, do vướng vào dây điện giăng ra để bẫy chuột.

Hiện trường nơi bà N.T.T. tử vong do vướng phải đường dây điện dùng để bẫy chuột (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, ngày 17/8/2025, bà N.T.T. (SN 1961, trú tại thôn Dụ Đại 3, xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên) cũng tử vong do vướng phải đường dây điện dùng để bẫy chuột.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp tuyên truyền giúp người dân hiểu được những hậu quả, tác hại, hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng dây điện để bẫy chuột.

Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi đi thăm, làm đồng cần chú ý không nên đi vào buổi chiều tối hoặc sáng sớm, trang bị các dụng cụ bảo vệ như ủng, mũ, găng tay và quan sát kỹ lưỡng để tránh hệ thống bẫy điện diệt chuột (nếu có).

Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp xử lý, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm những vụ án gây hậu quả nghiêm trọng do sử dụng điện để bẫy chuột, bảo vệ hoa màu, nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Công an tỉnh đồng thời khuyến khích người dân phát hiện, tố giác hành vi vi phạm qua lực lượng công an địa phương hoặc ứng dụng VNeID.