Thông tin mới vụ dây điện rơi quật ngã người đi đường

Ngày 6/3, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Ranh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị đã xác minh, chỉ đạo xử lý vụ xe tải kéo đứt dây điện rơi trúng người đi đường.

Kết quả xác minh cho thấy, hơn 14h ngày 3/3, một xe tải cỡ lớn di chuyển trên đường Lê Duẩn, thuộc phường Cam Ranh. Khi đi qua điểm mở dải phân cách, phần thùng xe vướng vào đường dây điện treo phía trên, khiến dây bị đứt và rơi trúng người phụ nữ điều khiển xe máy phía sau.

Xe tải kéo đứt dây điện, rơi trúng người đi đường (Video: Beat Khánh Hòa).

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Ranh, sau sự việc, đơn vị đã cử cán bộ đến kiểm tra, ghi nhận nữ nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe đã ổn định sau sự cố.

“Tại khu vực này không cấm xe tải. Khi xảy ra tai nạn, phương tiện không chở hàng, thùng xe cũng không cơi nới nên có thể đường dây điện được treo thấp hơn quy định”, vị này nói.

Cũng theo vị này, sau sự việc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã liên hệ với ngành điện lực và được biết đường dây trong vụ tai nạn do người dân kéo sau công tơ.

Hiện Cảnh sát giao thông đã đề nghị địa phương rà soát các đường dây sau công tơ trên các tuyến nội đô cũng như quốc lộ, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, chiều 3/3, mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài 2 phút 30 giây ghi lại cảnh một phụ nữ ngã ra đường và bị thương do vướng dây điện khi lưu thông trên quốc lộ 1. Người đăng tải cho rằng sự việc xảy ra tại Cam Ranh (Khánh Hòa).

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra trên đường Lê Duẩn, không phải trên quốc lộ 1 như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.