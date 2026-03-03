Xác minh clip xe tải kéo đứt dây điện, rơi trúng người đi đường

Ngày 3/3, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Ranh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã cử cán bộ vào cuộc xác minh nội dung clip trên.

Chiều cùng ngày, mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài 2 phút 30 giây ghi lại cảnh một phụ nữ ngã ra đường và bị thương do vướng dây điện khi lưu thông trên quốc lộ 1. Người đăng tải cho rằng sự việc xảy ra tại Cam Ranh (Khánh Hòa).

Xe tải kéo đứt dây điện, rơi trúng người đi đường (Video: Beat Khánh Hòa).

Theo nội dung clip, hơn 14h ngày 3/3, một xe tải cỡ lớn di chuyển trên quốc lộ trong điều kiện đường vắng người. Khi đi qua điểm mở dải phân cách, phần thùng xe vướng vào đường dây điện treo phía trên, làm dây bị đứt và rơi trúng người phụ nữ điều khiển xe máy phía sau.

Clip cũng cho thấy sau sự cố, xe tải rời khỏi hiện trường, còn người phụ nữ bị xe máy đè lên, không thể tự đứng dậy. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã đến hỗ trợ và đưa nạn nhân đi kiểm tra sức khỏe.