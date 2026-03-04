Xe tải gắn cẩu vướng dây điện gây cháy khiến 1 người tử vong ở Hà Nội

Chiều 4/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Hòa Lạc, TP Hà Nội cho biết khoảng 9h20 cùng ngày, tại khu vực rừng cây nằm giữa quốc lộ 21A và Trường Đại học FPT (xã Hòa Lạc) xảy ra vụ cháy xe tải gắn cẩu khiến một nam giới tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh B.V.G. (36 tuổi, trú tại xã Hòa Lạc) điều khiển xe tải gắn cẩu đi vào khu vực trên để di chuyển cây. Trong quá trình làm việc, phần cẩu của xe vướng vào dây điện khiến anh G. bị điện giật tử vong, đồng thời gây cháy phương tiện.

Chiếc xe tải gắn cẩu va vào đường điện và bốc cháy (Ảnh: Lê Anh).

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường và dập lửa. Chiếc xe tải gắn cẩu bị lửa thiêu rụi hư hỏng, nhiều cây xanh quanh chiếc xe cũng bị cháy xém.

Cảnh sát chữa cháy tại hiện trường (Ảnh: Lê Anh).

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, vào khoảng hơn 9h cùng ngày, sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, họ phát hiện khói bốc lên từ khu vực rừng cây nên đã gọi điện báo lực lượng chức năng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.