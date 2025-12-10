Gia đình Nguyễn Thị Thanh Nhàn nộp 66 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Ngày 10/12, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) tiếp tục bị đưa ra xét xử vắng mặt liên quan đến sai phạm ở 131 gói thầu mua sắm thiết bị tại Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

Đây là vụ án thứ 6 bà Nhàn bị truy tố và xét xử vắng mặt liên quan đến các sai phạm trong quá trình điều hành AIC. Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.

Trước đó, tháng 3/2024, bà Nhàn bị tuyên 10 năm tù trong vụ án thứ 5; tổng hợp các bản án đã tuyên là 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Tại phiên xét xử ngày 9/12, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban quản lý dự án 1 của AIC) và các nhân viên AIC đều thừa nhận hành vi sai phạm như cáo buộc.

Các cựu lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM gồm: Lê Hồng Sơn (nguyên Giám đốc), Lê Hoài Nam (nguyên Phó giám đốc) cùng một số cán bộ sở và phòng giáo dục cũng thừa nhận đã không thực hiện đúng quy định đấu thầu, dẫn đến thiệt hại cho Nhà nước.

Họ khẳng định sai phạm xuất phát từ mong muốn đầu tư trang thiết bị hiện đại cho ngành giáo dục, không vụ lợi cá nhân.

Trong phần thẩm vấn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Anh Minh (anh trai bà Nhàn) cho biết, gia đình rất xót xa khi bà Nhàn “án chồng án”. Ông Minh nói gia đình đã bàn bạc và thống nhất khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án cho bà Nhàn.

Hiện, gia đình đã nộp 66 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án và sẽ tiếp tục vay mượn để nộp phần còn lại. Tuy nhiên, ông Minh đề nghị tòa và các cơ quan tố tụng xem xét, xác định thiệt hại một cách khách quan, “đúng và đủ” theo quy định pháp luật.

“Em gái tôi có nhiều đóng góp cho xã hội, có các huân, huy chương. Với nỗ lực khắc phục hậu quả của gia đình, mong HĐXX xem xét, đánh giá khách quan”, ông Minh nói.

HĐXX xác nhận gia đình bà Nhàn đã nộp 66 tỷ đồng. Đại diện VKSND TPHCM cũng cho biết, gia đình bà Nhàn có đơn tự nguyện khắc phục số tiền 145 tỷ đồng.

Hôm nay (10/12), phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn của luật sư đối với các bị cáo.

Theo cáo trạng, để thực hiện các gói thầu tại TPHCM giai đoạn 2012-2017, bà Nhàn ủy quyền cho Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách mảng giáo dục và Trần Đăng Tấn phụ trách mảng y tế.

Nhóm này sử dụng pháp nhân các công ty trong hệ sinh thái AIC làm “quân xanh”, thông đồng với đơn vị thẩm định giá, tư vấn và đại diện chủ đầu tư.

Hồ sơ dự thầu của các “quân xanh” được bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị, cố ý để thiếu tiêu chí hoặc chào giá cao để bị loại, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu. Riêng báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống chỉ số bắt buộc nhằm đủ điều kiện dự thầu và trúng thầu.

Bằng các thủ đoạn này, AIC trúng 230 gói thầu tại TPHCM ở ba lĩnh vực: giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói). Trong đó, 171 gói (131 gói giáo dục, 40 gói y tế) gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, gồm ông Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam và thuộc cấp, đã can thiệp để AIC trúng 134 gói thầu trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, 131 gói gây thiệt hại 142,6 tỷ đồng.