Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xét xử trong vụ án thứ 6

Sáng 9/12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng 15 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa, dự kiến diễn ra liên tục trong 4 ngày. Đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố là bà Trần Thị Liên và ông Phan Văn Hiền.

Phiên xét xử có gần 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Riêng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có 5 luật sư bào chữa dù bị cáo đang bị truy nã quốc tế.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn trước khi bị khởi tố (Ảnh: AIC).

Bị hại trong vụ án được xác định gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM; hơn 70 Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc các phường, xã; 90 trường THPT; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM.

Những đơn vị, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: UBND TPHCM, Sở Y tế, Sở Tài chính, nhiều bệnh viện trên địa bàn và một số cá nhân khác.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2012-2017, để thực hiện các gói thầu tại TPHCM, Nguyễn Thị Thanh Nhàn ủy quyền cho Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách mảng giáo dục và Trần Đăng Tấn phụ trách mảng y tế. Họ đã sử dụng pháp nhân của nhiều công ty trong hệ sinh thái AIC làm “quân xanh”, thông đồng với các đơn vị thẩm định giá, tư vấn và đại diện chủ đầu tư nhằm hợp thức hóa việc AIC trúng thầu.

Hồ sơ dự thầu của “quân xanh” do bộ phận AIC tại Hà Nội chuẩn bị, cố ý để thiếu tiêu chí hoặc bỏ giá cao để bị loại. Trong khi đó, báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống các chỉ tiêu bắt buộc nhằm hợp thức hóa việc trúng thầu.

Bằng thủ đoạn này, AIC đã trúng 230 gói thầu tại TPHCM. Các gói thầu trên thuộc lĩnh vực giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói). Trong đó, 171 gói thầu (131 gói giáo dục và 40 gói y tế) gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng.

Để giúp AIC trúng 134 gói thầu trong lĩnh vực giáo dục, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Lê Hồng Sơn, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Lê Hoài Nam, cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Lê Phương Nga và một số cấp dưới bị cáo buộc không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại hơn 142 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Lê Hồng Sơn đã có hành vi can thiệp trái quy định, giúp AIC trúng 134 gói thầu. Trong đó, 131 gói thầu gây thiệt hại 142,6 tỷ đồng.