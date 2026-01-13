Công an bắt giữ cặp đôi chở bao tải pháo hoa ở Lâm Đồng

Ngày 13/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Hùng (SN 1981), Trần Tiến Sùng (SN 1987), cùng trú tại xã Đắk Song, Lâm Đồng và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991) về tội Tàng trữ trái phép hàng cấm.

Hai người điều khiển xe máy chở pháo hoa bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo điều tra ban đầu của công an, khuya 31/12/2025, Hùng và Sùng điều khiển xe máy chở theo bao tải lưu thông trên đường liên thôn Tân Bình - Đắk Song (xã Đắk Song) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện bên trong bao tải có 20 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 38kg, thuộc danh mục hàng bị cấm tàng trữ, mua bán.

Làm việc với công an, bước đầu Hùng và Sùng khai nhận góp vốn cùng Nguyễn Tuấn Anh, nhập số pháo nói trên từ một người không rõ lai lịch với ý định bán, kiếm lời. Khi đang vận chuyển về Lâm Đồng, chuẩn bị phân phối ra thị trường bị công an bắt giữ.

Liên quan vụ việc, Nguyễn Tuấn Anh đã đến cơ quan công an đầu thú.