Liên tiếp phát hiện hàng trăm kiện pháo nổ trái phép

Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an TP Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng lớn.

Khoảng 13h30 ngày 15/12, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Khu đô thị Nam Thăng Long, tổ công tác Công an phường Phú Thượng phát hiện một ô tô tải có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có 11 kiện hàng hình hộp chữ nhật, bên trong đều chứa pháo nổ.

Làm việc với cơ quan công an, lái xe khai nhận được Lê Tiến Anh (19 tuổi, trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) thuê vận chuyển số hàng trên. Công an phường Phú Thượng đã triệu tập Lê Tiến Anh đến làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo bị thu giữ là của mình.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tiến hành khám xét nơi ở của Lê Tiến Anh, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm khoảng 50kg pháo các loại. Tổng khối lượng pháo nổ thu giữ trong vụ việc này là hơn 257kg.

Mở rộng điều tra, Công an phường Phú Thượng xác định nguồn gốc số pháo trên do Nguyễn Thị Huyền Thu (29 tuổi, trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cung cấp.

Khám xét nơi ở của Thu, cơ quan công an thu giữ thêm 2 hộp pháo, khối lượng khoảng 350kg.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền Thu và Lê Tiến Anh về tội Buôn bán hàng cấm.

Trước đó, lúc 22h15 ngày 23/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an xã Gia Lâm phát hiện một nam thanh niên đứng cạnh một thùng carton và một bao tải dứa màu xanh có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng carton và bao tải có 2 dây pháo nối với 111 quả pháo hình trụ tròn cùng 13 bánh pháo có vỏ in chữ nước ngoài, nghi là pháo hoa nổ.

Danh tính nam thanh niên được xác định là Nguyễn Bá Lộc (17 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh). Đối tượng khai nhận đang mang số pháo trên đi bán thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Gần đây nhất, khoảng 14h ngày 24/12, tổ công tác Công an xã Gia Lâm tiếp tục phát hiện, bắt giữ hai nam thanh niên đang bê một thùng carton từ cốp sau của một ô tô công nghệ tại khu đô thị Eurowindow Twin Parks. Kiểm tra bên trong thùng carton, lực lượng chức năng xác định có 14 khối pháo nổ, vỏ in chữ nước ngoài, với tổng khối lượng 20,90kg.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.