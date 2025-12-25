Hải Phòng phát hiện hơn 100kg pháo hoa nổ giấu trong nhà dân

Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện, bắt giữ L.Đ.C. (SN 1988, trú tại xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên) về hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ với tổng khối lượng đặc biệt lớn, xảy ra trước Tết Nguyên đán.

Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng L.Đ.C. (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 9h45 ngày 18/12, tại km10+760 đường tỉnh 396B, thuộc thôn Trại Hào, xã Hồng Châu (Hải Phòng), tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hồng Châu kiểm tra một người đi xe máy mang theo hai thùng carton có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hai thùng chứa 10 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 13,8kg. L.Đ.C. khai nhận số pháo do nước ngoài sản xuất, mua về để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của L.Đ.C. tại xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên. Lực lượng chức năng thu giữ thêm 55 dàn pháo hoa nổ cất giấu tại chân cầu thang tầng 1, với tổng khối lượng hơn 102kg.

Tại cơ quan điều tra, L.Đ.C. khai đã nhiều lần liên hệ qua mạng xã hội Facebook với một tài khoản ẩn danh để mua pháo hoa nổ từ tháng 10, nhằm tích trữ để đốt trong dịp Tết.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng, toàn bộ tang vật thu giữ đều là pháo hoa nổ, khi kích thích gây tiếng nổ và hiệu ứng ánh sáng, thuộc danh mục hàng cấm theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của L.Đ.C. đủ yếu tố cấu thành tội Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, theo khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự.