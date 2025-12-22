Nam công nhân cơ khí trộm tiền của chủ đi mua vàng

Ngày 22/12, Công an phường An Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Phan Sô Ly (SN 1983, trú tại đường Tôn Đản, phường An Khê, Đà Nẵng) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Chiều 21/12, Công an phường An Khê tiếp nhận trình báo của bà H.T.M.T. (SN 1950, trú cùng phường) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 40 triệu đồng.

Tang vật vụ trộm (Ảnh: Công an phường An Khê).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường An Khê đã phân công lực lượng điều tra, truy xét.

Chỉ sau thời gian ngắn từ khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khê đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ Phan Sô Ly, là người thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ly là thợ cơ khí được bà T. thuê làm tại xưởng từ năm 2018 đến nay. Trong thời gian làm việc, Ly biết được vị trí bà T. thường cất giữ tiền nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng 20h ngày 15/12, Ly điều khiển xe máy đến nhà bà T. trên đường Lê Trọng Tấn, phường An Khê.

Sau khi thăm dò và phát hiện không có người ở nhà, đối tượng dùng máy bắn vít cầm tay mở chốt cửa phòng ngủ và lấy trộm 40 triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường. Số tiền trộm được, Ly tiêu xài cá nhân và mua 1,5 chỉ vàng trị giá hơn 21 triệu đồng.

Điều đáng nói, số tiền hơn 6 triệu đồng còn lại và 1,5 chỉ vàng vừa mua, Ly đem về xưởng cơ khí nhà bà T. để cất giấu.

Đến ngày 21/12, Ly bị Công an phường An Khê phát hiện, bắt giữ, thu hồi toàn bộ tang vật liên quan.