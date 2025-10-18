Tên trộm xô ngã bà lão chủ nhà, tẩu thoát cùng 5 chỉ vàng

Ngày 18/10, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Vĩ (28 tuổi, trú tại thôn 10, xã Phù Mỹ Đông) để điều tra, làm rõ hành vi đột nhập nhà dân trộm vàng. Vĩ là đối tượng có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản.

Trước đó chiều 17/10, bà N.T.K. (65 tuổi, trú tại thôn An Giang Đông, xã Phù Mỹ Bắc) đi làm về phát hiện một thanh niên lạ mặt đang lục lọi trong nhà.

Đối tượng Lê Văn Vĩ bị bắt sau khi đột nhập vào nhà dân trộm vàng (Ảnh: Công an xã Phù Mỹ Bắc).

Bị phát hiện, đối tượng xô ngã bà K. để tẩu thoát. Kiểm tra đồ đạc trong nhà, bà K. phát hiện mất 5 chỉ vàng loại vàng 24k nên trình báo Công an xã Phù Mỹ Bắc.

Nhận tin báo, Công an xã Phù Mỹ nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh thông tin, rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn và khu vực lân cận.

Chỉ sau 2 giờ từ khi vụ việc xảy ra, Công an xã Phù Mỹ Bắc phối hợp Công an xã Phù Mỹ Đông, đã bắt giữ nghi phạm Lê Văn Vĩ tại nơi ở. Vĩ đã thừa nhận hành vi và khai đã bán tài sản trộm được cho một tiệm vàng ở xã Phù Mỹ Đông.

Công an xã Phù Mỹ Bắc đang xác minh, thu hồi số vàng nêu trên, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý đối tượng.