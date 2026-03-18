Đề nghị truy tố Mr Pips và Mr Hunter

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) cầm đầu.

Trong đó, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Mr Pips còn bị điều tra thêm tội Rửa tiền. Những bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Rửa tiền; Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, hai người thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web giả mạo sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, kết nối với các ứng dụng MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối, chứng khoán.

Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: FBNV).

Các website này được thiết kế giống tên các sàn quốc tế nhằm tạo niềm tin, nhưng thực chất đã được lập trình sẵn, không phản ánh giao dịch thật trên thị trường. Nhà đầu tư thực chất chỉ “chơi” với hệ thống do các đối tượng kiểm soát, khi thua tiền sẽ thuộc về phía điều hành sàn.

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam xây dựng mô hình hoạt động tại Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (trú tại TPHCM) sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, tham quan và học cách vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán, forex để triển khai tại Việt Nam.

Khi về nước, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân sự, trực tiếp điều hành hoạt động và giao Liên Anh phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, rồi tiếp tục trao đổi với Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống trên phạm vi toàn quốc.

Theo kết luận điều tra, các đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực telemarketing, telesale, tư vấn đầu tư để dụ dỗ khách hàng tham gia, sau đó chiếm đoạt tài sản. Hoạt động được tổ chức bài bản, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi.

Để phục vụ hoạt động, Nam chỉ đạo bộ phận marketing lập 85 công ty “ma”. Trong đó, sử dụng danh nghĩa 4 công ty để tuyển dụng nhân sự, 2 công ty để ký hợp đồng thuê máy chủ, hệ thống gọi điện (Zoiper), đồng thời thành lập thêm 57 công ty khác nhằm vận hành mạng lưới.

Lê Khắc Ngọ Mr Hunter (Ảnh: FBNV).

Các văn phòng làm việc này không treo biển hiệu, nhân viên không được tiếp xúc trực tiếp khách hàng. Nhân sự được tuyển dụng không cần chuyên môn, sau đó được đào tạo theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ người tham gia đầu tư.

Nhân viên sử dụng các ứng dụng như Zalo, Zoiper hoặc gọi điện trực tiếp cho khách hàng từ dữ liệu do bộ phận marketing cung cấp. Các đối tượng đưa ra thông tin sai sự thật như sàn quốc tế uy tín, có giấy phép, có chuyên gia tư vấn, cam kết sinh lời… nhằm tạo lòng tin.

Khi bị hại đồng ý, các đối tượng hướng dẫn mở tài khoản trên các nền tảng MT4, MT5 và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng kiểm soát. Ban đầu, nhà đầu tư có thể thắng nhỏ và rút được tiền để tạo niềm tin.

Sau đó, nhân viên và các đối tượng quản lý tiếp tục dụ dỗ nạp thêm tiền, hướng dẫn giao dịch khiến tài khoản thua lỗ hoặc phát sinh phí, qua đó chiếm đoạt tiền. Nhân viên kinh doanh được hưởng 1-4% trên số tiền khách nạp lần đầu, bộ phận chăm sóc khách hàng hưởng khoảng 4-5% doanh số.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng các đối tượng đã thực hiện 41 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền các bị hại đã nạp vào hệ thống là hơn 59 tỷ đồng; số tiền đã rút khoảng 3,2 tỷ đồng; tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 55,8 tỷ đồng.