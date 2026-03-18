Bắt giữ đối tượng lừa bán container nhận cọc rồi "mất hút"

Ngày 18/3, Công an phường Đông Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đã tạm giữ Lê Đắc Sỹ (SN 1985, trú tại phường Hồng An, thành phố Hải Phòng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Đối tượng Lê Đắc Sỹ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, ngày 15/3, Công an phường Đông Hoa Lư nhận được trình báo của anh Đỗ Văn Tương (SN 1990, trú tại phường Đông Hoa Lư), về việc bị đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook và Zalo lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng bằng hình thức đặt cọc tiền mua container rào và hẹn ngày lắp đặt thùng.

Anh Tương đã chuyển tiền cho đối tượng, sau đó không liên lạc được với người này.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Hoa Lư nhanh chóng tổ chức xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Sau thời gian điều tra, xác minh, Công an phường Đông Hoa Lư đã phối hợp với các đơn vị chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Tương là Lê Đắc Sỹ.

Quá trình điều tra ban đầu, Lê Đắc Sỹ khai, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã lên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã giao dịch, vờ bán cho anh Tương một container rào với giá 90 triệu đồng, yêu cầu đặt cọc 10 triệu đồng, sau khi nhận được tiền, đối tượng ngắt liên lạc với người bị hại.