Người đàn ông ở Tây Ninh chém vợ rồi tự đâm vào mình

Ngày 13/12, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao lao vào chém một phụ nữ. Dù có người khác can ngăn, người đàn ông vẫn không dừng lại.

Khoảnh khắc người đàn ông chém vợ (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi chém nạn nhân nhiều nhát khiến người này nằm bất động trên nền nhà, người đàn ông tiếp tục dùng dao tự đâm vào mình.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 10h50 ngày 12/12, tại căn nhà ở khu phố Chánh, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Người đàn ông và nạn nhân trong vụ việc là vợ chồng, ngoài 60 tuổi.

Hậu quả, người đàn ông tử vong; người phụ nữ bị thương được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Công an phường Gò Dầu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.