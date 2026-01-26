Thanh niên bị người lạ chặn đường, chém tới tấp ở TPHCM

Ngày 26/1, Công an phường Dĩ An (TPHCM) đang truy xét nhóm đối tượng có hành vi chặn xe, chém người gây thương tích.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc (Ảnh: Cắt từ camera an ninh).

Lúc 0h cùng ngày, anh T. (20 tuổi, ngụ TPHCM) lái xe máy chở bạn trên đường Đặng Văn Mây, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), bất ngờ bị nhóm một nhóm người đi trên 5 xe máy chặn đường.

Người bạn ngồi sau nhanh chóng nhảy khỏi xe chạy bộ thoát thân, còn anh T. bị một đối tượng cầm hung khí lao đến chém tới tấp. Anh T. ngã xuống đường và bị một người khác lái xe máy tông liên tiếp.

Sau đó, các đối tượng đuổi theo người bạn của anh T., nhưng người này đã nhanh chân chạy vào quán nhậu gần đó lẩn trốn.

Không tìm được người, các đối tượng quay lại vị trí của anh T. và tiếp tục đánh nạn nhân.

Đến khi các đối tượng rời đi, anh T. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu và phải phẫu thuật gấp.

Vụ việc sau đó được trình báo cho Công an phường Dĩ An để truy xét.