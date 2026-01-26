Cô gái bị đâm tử vong trước quán karaoke ở Bắc Ninh

Ngày 26/1, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại tổ dân phố Núi Hiểu, phường Nếnh.

Theo cơ quan chức năng, nghi phạm là Vi Văn Cương (trú tại xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn), đang làm công nhân tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Quang Châu. Nạn nhân là chị N.Th.H. (trú tại phường Viết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). Cả hai được xác định đang thuê trọ tại phường Nếnh.

Đối tượng Vi Văn Cương sau khi gây án (Ảnh: N.D.).

Do mâu thuẫn tình cảm, tối 25/1, Cương phát hiện chị H. đi ăn cơm với một người đàn ông khác nên đi theo. Khi thấy chị H đến quán Karaoke Sky 2, Cương vào quán gọi nạn nhân ra khu vực để xe để nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã.

Sau đó, Cương quay lại xe máy lấy dao gọt hoa quả mang theo rồi đâm nhiều nhát vào người chị H., khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Cương bị người dân khống chế và bàn giao cho công an.