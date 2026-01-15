Khởi tố đối tượng sát hại em vợ

Ngày 15/1, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Y Liat Enuôl (40 tuổi, trú tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 4/1, H.N.E. (trú tại xã Ea Na) phát hiện xe máy của chồng là anh Y.B.N. ở gần bờ hồ, cách nhà khoảng 20m, nhưng không thấy người.

Bị can Y Liat Enuôl tại thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Chị H.N.E. nhờ người dân hỗ trợ tìm kiếm và phát hiện anh Y.B.N. nằm sấp trên mặt hồ, được che đậy bởi đá và cành cây. Thời điểm này, anh Y.B.N. đã tử vong, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Y Liat Enuôl là người đã gây ra vụ án. Enuôl cũng là anh rể của nạn nhân.

Khoảng 9h ngày 5/1, Y Liat Enuôl bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại đồng ruộng ở buôn MBlớt (xã Ea Na).

Tại cơ quan điều tra, Y Liat Enuôl khai nhận khoảng 20h ngày 4/1, anh Y.B.N. đi nhậu về có chửi bới nên Y Liat Enuôl khuyên em vợ nên về nhà ngủ. Lúc này, Y.B.N. lấy dao rựa đem theo chém một phát trúng đầu Y Liat Enuôl.

Trước sự việc, Y Liat Enuôl bỏ chạy thì em vợ đuổi theo và cả 2 vật lộn với nhau. Quá trình giằng co, Y Liat Enuôl bóp cổ người em, rồi lấy dao rựa đè vào cổ của Y.B.N. đến khi nạn nhân bất động.

Chưa dừng lại, Y Liat Enuôl kéo em vợ xuống hồ nước với mục đích giết chết, rồi lấy cành cây và đá đè lên người giấu xác. Gây án xong, đối tượng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.