Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên đã đầu thú

Sáng 15/1, nguồn tin của phóng viên cho biết, Kiều Ngọc Anh, nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã ra cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng đang được di lý về Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra.

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy tìm Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại xã Lạc Đạo, Hưng Yên), nghi phạm bị cho là gây ra hai vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 14/1 trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Kiều Ngọc Anh là người bị nghi thực hiện hành vi phạm tội nhưng hiện không rõ đang ở đâu. Việc truy tìm nhằm phục vụ công tác điều tra các vụ việc tại xã Lạc Đạo và xã Như Quỳnh.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 14/1, lãnh đạo Công an phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cho biết nghi phạm đã xuất hiện tại địa bàn, bỏ lại xe máy ven đường rồi tiếp tục bỏ trốn.

Ngay khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triển khai lực lượng truy tìm. Các đơn vị chức năng đồng thời rà soát nhân chứng, trích xuất camera giao thông và camera khu dân cư.

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều 14/1, tại khu vực Khu công nghiệp Phố Nối A, nghi phạm bị cho là đã sát hại một phụ nữ 20 tuổi, sau đó cướp xe máy và một số tài sản.

Chưa dừng lại, đối tượng di chuyển về thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo, dùng dao tấn công một phụ nữ sinh năm 1982. Nạn nhân chạy vào nhà dân cầu cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, nghi phạm tiếp tục lấy tài sản của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng nhận định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về nghi phạm không tự ý tiếp cận, cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc lực lượng chức năng gần nhất.