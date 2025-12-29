Có 4 tiền án, thanh niên mang thêm án tù sau khi trộm 66 iPhone

Sáng 29/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (35 tuổi; cư trú phường Long Tuyền, TP Cần Thơ) về tội Trộm cắp tài sản.

Tuấn là đối tượng từng có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, từ ngày 19 đến ngày 22/1/2024, Tuấn sử dụng căn cước công dân của người khác rồi đăng ký thuê phòng tại một khách sạn cạnh cửa hàng điện thoại di động vắng người trông coi trên địa bàn phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (Ảnh: Tiến Tầm).

Đến 2h30 sáng ngày 22/1, Tuấn đeo găng tay, khẩu trang, đem theo kìm rồi trèo từ khách sạn qua của hàng điện thoại bên cạnh, cắt mái để đột nhập vào cửa hàng.

Đối tượng đã trộm 66 điện thoại iPhone các loại và 1 micro, 1 tai nghe không dây đã qua sử dụng. Tổng trị giá hơn 635 triệu đồng.

Với số tài sản trộm được, Tuấn mang đi tiêu thụ 33 điện thoại, 1 micro, 1 tai nghe, số còn lại mang về chỗ ở cất giấu.

Đến ngày 24/1/2024, công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn, thu giữ 33 điện thoại di động do Tuấn lấy trộm và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Ngày 23/6, Tuấn bị khởi tố, điều tra.

Tại phiên toà, Tuấn bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và buộc trả lại cho bị hại số tiền trị giá bằng 33 điện thoại di động không thu hồi được.