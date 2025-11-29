Tuyên án 13 bị cáo vụ dàn cảnh cướp giật trước cổng chùa ở An Giang

Liên quan đến vụ dàn cảnh cướp giật trước cổng chùa Kim Tiên (phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang) xảy ra hồi tháng 2, mới đây, Tòa án nhân dân khu vực 14, tỉnh An Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 13 bị cáo về các tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Trong 13 bị cáo, Phan Văn Triết (41 tuổi) bị tuyên phạt 1 năm tù; Trần Văn Bìa (36 tuổi) bị phạt 9 tháng tù cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Nguyễn Thanh Dũng (43 tuổi), Lê Hoàng Vũ (42 tuổi), Nguyễn Thị Kim Nguyên (32 tuổi), Nguyễn Thị Mộng Nghi (30 tuổi), Lê Minh Trâm (33 tuổi), Hồ Thị Rớt (52 tuổi), Nguyễn Thị Loan (53 tuổi), Nguyễn Thị Hồng (27 tuổi), Nguyễn Thị Gái (40 tuổi), Lê Thị Ngọc Phương (38 tuổi), Lê Thị Ngọc Phương (38 tuổi) lĩnh mức án từ 3 tháng đến 12 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Một số bị cáo trong nhóm 13 bị cáo này có bản án trong một vụ án khác.

13 bị cáo dàn cảnh cướp giật trước cổng chùa ở An Giang (Ảnh: Hữu Đức).

Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 3/2, Triết cùng Bìa, Nguyên, Phương, Nghi, Vũ, Trâm, Điềm, Rớt, Hồng, Dũng, Gái, Loan và một số người khác đến chùa Kim Tiên với mục đích móc túi du khách đến viếng chùa.

Khoảng 9h20, gia đình ông Nguyễn Phú Cường đến chùa Kim Tiên. Khi đến cổng chính, ông Cường bị một đối tượng trong nhóm Triết giật sợi dây chuyền trị giá 3,6 triệu đồng. Ông Cường và người nhà nắm áo một thành viên trong nhóm cướp và tri hô.

Lúc này các đối tượng trong nhóm Triết chạy đến vây quanh ông Cường và người nhà. Trong lúc 2 bên cự cãi, người nhà ông Cường dùng tay đánh vào mặt của một người trong nhóm Triết và xô người này té ngã.

Triết ném ly nước vào ông Cường, các đối tượng còn lại cũng tấn công, đạp, đá ông Cường và người nhà ông.

Lúc này, trong khuôn viên chùa, đồng bọn của Triết chia ra tấn công rồi giật túi xách của người nhà ông Cường, trong túi có 12 triệu đồng.

Sau khi đánh nhau xong, Triết cùng đồng bọn tẩu thoát khỏi hiện trường, còn người nhà ông Cường đến Trạm y tế phường An Phú điều trị thương tích và đến Công an phường An Phú trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Cơ quan Công an mời Triết, Trâm và Điềm làm việc. Sau đó, lần lượt Nghi, Phương, Nguyên, Vũ, Dũng, Gái, Rớt và Loan đến công an đầu thú. Đến ngày 1/8 và ngày 28/9, Hồng và Bìa bị bắt theo quyết định truy nã.