Chủ tiệm sửa điện thoại rút tiền trong tài khoản của khách

Ngày 19/1, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hữu Tài (SN 1990, trú phường Pleiku), đối tượng bị truy nã về hành vi sử dụng phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Tài là chủ cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hội Thương, thành phố Pleiku (cũ). Tối 21/4/2025, khi nhận sửa điện thoại iPhone 13 Pro Max cho anh N.V.S. (SN 1995, trú xã Sơn Lang, Gia Lai), Tài yêu cầu khách để lại điện thoại, sim và mật khẩu màn hình.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tài (Ảnh: Công an phường Pleiku).

Sau đó, Tài lắp sim của anh S. vào điện thoại của mình, đăng nhập ví điện tử ZaloPay và phát hiện tài khoản này liên kết với tài khoản ngân hàng BIDV trên ứng dụng SmartBanking.

Tài đã 13 lần rút tiền từ tài khoản của anh S., chuyển về tài khoản cá nhân của mình, chiếm đoạt tổng cộng hơn 18 triệu đồng.

Nhận lại điện thoại, anh S. phát hiện tài khoản ngân hàng bị trừ tiền nên trình báo công an.

Biết hành vi bị phát hiện, Tài đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận sự việc.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, Tài bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị phát lệnh truy nã. Khuya 16/1, Công an phường Pleiku phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn nên bắt giữ.