Chủ tịch Công ty vàng bạc đá quý ATV bị cáo buộc lừa đảo

Ngày 25/3, Công an Hà Nội phát thông báo tìm bị hại trong vụ huy động vốn trái phép tại Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV.

Theo tài liệu điều tra, trong các năm 2023-2024, Vũ Ngọc Tý (41 tuổi, còn gọi Vũ Tuấn Anh, trú tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty ATV - đã tổ chức huy động vốn trái phép dưới hình thức ký hợp đồng ký gửi vàng, bạc với khách hàng.

Người này cam kết trả lãi định kỳ, tạo niềm tin về hoạt động đầu tư kinh doanh vàng của doanh nghiệp.

Vũ Ngọc Tý (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Vũ Ngọc Tý đã đưa ra thông tin gian dối khi quảng bá Công ty ATV được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (nay là Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng. Đồng thời, công ty còn phát hành sổ gửi vàng, bạc cho khách hàng với thông tin cho rằng được Ngân hàng Nhà nước quản lý.

Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho Vũ Ngọc Tý hoặc Công ty ATV thông qua hình thức ký gửi vàng, bạc khẩn trương liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, qua số điện thoại: 099.329.7726.

Cơ quan điều tra đề nghị người liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu để đảm bảo quyền lợi và phục vụ xử lý vụ án theo quy định pháp luật.