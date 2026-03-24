Thanh niên 18 tuổi lấy dao của quán nhậu chém người

Ngày 24/3, Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã bắt giữ Y Roen Bkrông (18 tuổi, trú tại xã Ea Knuếc), do có hành vi dùng dao chém người. Nạn nhân là anh Y.Đ.A. (22 tuổi, trú tại xã Cuôr Đăng).

Đối tượng Y Roen Bkrông tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Khai nhận tại cơ quan công an, Y Roen Bkrông kể khoảng 20h ngày 21/3 đã đến quán nhậu K. trên đường Lê Thánh Tông để ăn uống với bạn. Tại quán, đối tượng thấy Y.Đ.A. đang nhậu bàn kế bên nên đã qua làm quen, giao lưu.

Tiếp đó, Y Roen Bkrông cùng Y.Đ.A. rủ nhau đến quán C.M. để nhậu tiếp. Quá trình ăn uống, đôi bên lời qua tiếng lại. Trong cơn nóng giận, Y Roen Bkrông chạy xuống bếp lấy con dao chặt xương của quán rồi lao vào chém vào đầu và tay nạn nhân.

Khi thấy bạn nhậu chảy nhiều máu, đối tượng vứt dao xuống đường và gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Công an phường Buôn Ma Thuột đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, xử lý theo thẩm quyền.