Bị chửi ăn bám, người đàn ông đâm chết em trai

Ngày 24/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án Giết người đối với Phan Hữu Tường (SN 1964, trú xã Nghi Lộc, Nghệ An).

Theo hồ sơ vụ án, sau khi ly thân, ông Tường về sống cùng chị gái, ngay sát nhà người em trai P.H.T. (SN 1969). Em trai thường xuyên uống rượu, gây sự, khích bác nhưng ông Tường vẫn nín nhịn để giữ hòa khí.

Bị cáo Phan Hữu Tường tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

Sáng 11/6/2025, T. tiếp tục gây sự, chửi anh trai là “đồ ăn bám”. Ông Tường nói mình ở với chị gái nhưng không lấy gì của chị và bảo em trai đừng hỗn nhưng T. vẫn buông lời khó nghe.

Hai anh em lời qua tiếng lại, ông T. cầm nửa viên gạch ném sang nhưng không trúng anh trai. Bức xúc trước thái độ của em trai, ông Tường cầm thanh sắt nhọn lao sang, đâm trúng một nhát vào cổ ông T..

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó. Sau khi gây án, Phan Hữu Tường đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo nhiều lần bày tỏ sự ân hận khi một phút nóng giận, không kiềm chế được đã gây ra sự việc đau lòng đối với em trai và gia đình, đẩy bản thân vào vòng lao lý.

Người em dâu của bị cáo đến dự phiên tòa với tư cách là đại diện hợp pháp cho người bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt, không yêu cầu Tường bồi thường.

Xem xét toàn diện vụ án và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Phan Hữu Tường 6 năm tù.