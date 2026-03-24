“Siêu trộm” bảnh bao đột nhập 7 nhà dân trong 20 ngày
(Dân trí) - Đối tượng N.T.D. ăn mặc bảnh bao, chạy xe máy khắp các tuyến đường để tìm những nhà dân sơ hở rồi lẻn vào trộm tài sản. Chỉ trong 20 ngày, D. đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm.
Ngày 24/3, Công an xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) đã bắt N.T.D. (SN 1991, trú tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.
Từ ngày 1 đến 22/3, D. đã đột nhập 7 ngôi nhà tại các xã Vạn Tường và Đông Sơn (Quảng Ngãi) để trộm tiền, vàng. Tổng tài sản bị trộm gần 200 triệu đồng.
Theo Công an xã Vạn Tường, thủ đoạn trộm của D. khá tinh vi. Đối tượng này thường ăn mặc bảnh bao, điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường để tìm những căn nhà vắng người trông coi rồi đột nhập trộm tài sản.
Trước khi đột nhập nhà dân, D. tìm camera để vô hiệu hóa sau đó phá khóa cửa để trộm tài sản.
Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Vạn Tường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) truy xét, bắt giữ D..