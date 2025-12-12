Chủ nợ bị 5 đối tượng trói, đánh tử vong ở Bắc Ninh

Ngày 12/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đoàn Văn Hùng (47 tuổi), Tạ Văn Teng (43 tuổi), Tạ Thành Châm (69 tuổi), Tạ Thị Nga (56 tuổi) và Tạ Văn Hậu (50 tuổi), đều trú tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh.

Hai trong số 5 nghi phạm (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo cơ quan chức năng, khoảng 19h ngày 10/12, ông Giáp Văn Mong (60 tuổi, ở xã Ngọc Thiện) đến nhà Tạ Văn Hậu để đòi nợ.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến xô xát. Nhóm đối tượng đã có hành vi trói, đánh, đấm, đá khiến ông Mong tử vong. Trong quá trình xô xát, đối tượng Hậu cũng bị thương.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an xã Ngọc Thiện, Công an xã Tân Yên cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 khám nghiệm hiện trường, tử thi.