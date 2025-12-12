Công an Nghệ An thông tin vụ khách đánh tài xế khi xe đang chạy
(Dân trí) - Sau khi uống rượu tại tiệc gia đình, một người đàn ông lên xe buýt trên quốc lộ 15A rồi gây rối, chửi bới và đánh tài xế. Công an xã Lương Sơn đã nhanh chóng xác minh và triệu tập người này làm việc.
Chiều 11/12, Công an tỉnh Nghệ An thông tin về vụ việc người đàn ông hành hung tài xế xe buýt gây bức xúc dư luận.
Theo Công an Nghệ An, ngay sau khi trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục chửi bới, dùng tay đánh vào vùng đầu, cổ tài xế khi xe đang lưu thông, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.
Sự việc được cho là xảy ra khoảng 16h ngày 10/12 trên tuyến quốc lộ 15A, đoạn qua xã Lương Sơn (Nghệ An).
Theo Công an Nghệ An, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lương Sơn đã vào cuộc xác minh, làm việc với tài xế và những người liên quan; đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xử lý.
Qua xác định, người có hành vi gây rối là Phạm Hồng Lâm (SN 1974), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.
Đến 1h ngày 11/12, Công an xã Lương Sơn phối hợp Công an phường Vinh Phú triệu tập Lâm đến trụ sở để làm việc.
Tại cơ quan công an, Lâm khai khoảng 15h ngày 10/12, sau khi dự lễ đầy tháng cháu ngoại tại xóm Hồng Sơn 1 (xã Lương Sơn) và có uống rượu bia, Lâm cùng 2 người khác đi bộ ra quốc lộ bắt xe buýt về nhà.
Trên xe, do mâu thuẫn với tài xế, Lâm đã lớn tiếng chửi bới và dùng tay đánh vào đầu, cổ, vai tài xế. Chỉ khi hành khách can ngăn, Lâm mới dừng lại và xuống xe.
Công an xã Lương Sơn cho biết đơn vị tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, như Dân trí đã thông tin, trong quá trình điều khiển xe buýt tuyến Tân Kỳ - thành phố Vinh (cũ) lưu thông trên quốc lộ 15A đoạn qua xã Lương Sơn, tài xế N.V.T. (SN 1976, trú xã Kim Liên) bất ngờ bị một nam hành khách lao lên khu vực buồng lái rồi dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, mặt.
Tình huống xảy ra quá nhanh khiến nhiều người trên xe hoảng loạn, buộc tài xế phải giảm tốc và dừng xe để đảm bảo an toàn.
Hình ảnh từ camera cho thấy người đàn ông đứng sát ghế lái, vung tay tấn công tài xế khi xe đang chạy, gây nguy cơ mất lái và đe dọa tính mạng hành khách trên xe.
Sự việc ngay sau đó lan truyền trên mạng xã hội, vấp phải nhiều ý kiến bức xúc.