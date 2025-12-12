Công an Nghệ An thông tin vụ khách đánh tài xế khi xe đang chạy

Chiều 11/12, Công an tỉnh Nghệ An thông tin về vụ việc người đàn ông hành hung tài xế xe buýt gây bức xúc dư luận.

Theo Công an Nghệ An, ngay sau khi trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục chửi bới, dùng tay đánh vào vùng đầu, cổ tài xế khi xe đang lưu thông, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Sự việc được cho là xảy ra khoảng 16h ngày 10/12 trên tuyến quốc lộ 15A, đoạn qua xã Lương Sơn (Nghệ An).

Công an xã Lương Sơn triệu tập đối tượng Phạm Hồng Lâm đến làm việc (Ảnh: Ngọc Anh).

Theo Công an Nghệ An, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lương Sơn đã vào cuộc xác minh, làm việc với tài xế và những người liên quan; đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xử lý.

Qua xác định, người có hành vi gây rối là Phạm Hồng Lâm (SN 1974), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Đến 1h ngày 11/12, Công an xã Lương Sơn phối hợp Công an phường Vinh Phú triệu tập Lâm đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Lâm khai khoảng 15h ngày 10/12, sau khi dự lễ đầy tháng cháu ngoại tại xóm Hồng Sơn 1 (xã Lương Sơn) và có uống rượu bia, Lâm cùng 2 người khác đi bộ ra quốc lộ bắt xe buýt về nhà.

Trên xe, do mâu thuẫn với tài xế, Lâm đã lớn tiếng chửi bới và dùng tay đánh vào đầu, cổ, vai tài xế. Chỉ khi hành khách can ngăn, Lâm mới dừng lại và xuống xe.

Công an xã Lương Sơn cho biết đơn vị tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.