Nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy gần 100km/h tìm đối thủ để đánh nhau

Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 thanh thiếu niên để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đây là các đối tượng tụ tập mang theo hung khí, chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường phố gây mất an ninh trật tự tại phường Thanh Khê rạng sáng 23/11.

Các đối tượng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Phúc Huy (SN 2007), Nguyễn Văn Điểm (SN 2007), Trần Văn Trường (SN 2006), Phạm Minh Hoàng (SN 2009), Nguyễn Thành Đạt (SN 2008), Phan Văn Tuấn Anh (SN 2009), Phan Nguyễn Quốc Huy (SN 2009), Lê Nguyễn Thành Đạt (SN 2008) và Trương Gia Bảo (SN 2009), đều trú tại thành phố Đà Nẵng.

Kết quả điều tra của công an, từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa Trần Ái Quốc (SN 2010, trú tại Đà Nẵng) và nhóm tự xưng “Hòa Châu LMT”, Quốc rủ Nguyễn Hoàng Minh Hiếu (SN 2010, trú tại Đà Nẵng) và nhiều bạn cùng trang lứa tham gia giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm này tập hợp hàng chục thanh thiếu niên ở các khu vực Liên Chiểu, Hòa Khánh, An Khê, Thanh Khê… chuẩn bị dao tự chế, tuýp sắt gắn ba chĩa, bình xịt hơi cay và nhiều xe máy đã tháo biển số.

Tối 22/11, các đối tượng tụ tập tại đường Âu Cơ và nhà văn hóa thôn An Ngãi Tây 2. Sau đó chia thành nhiều nhóm mang theo hung khí, điều khiển xe máy tốc độ gần 100km/h, lạng lách, đánh võng qua các tuyến đường Mê Linh, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Sinh Sắc, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Trần Phú và đường 2/9, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trong lúc đi tìm đối thủ, nhóm này đã nhầm lẫn, đuổi theo xe của Nguyễn Viết Quốc Vương (SN 2012) và Lê Nguyễn Thành Đạt (SN 2008), đều trú tại Đà Nẵng.

Khi biết nhầm, chúng không dừng lại mà rủ 2 thiếu niên này nhập nhóm và tiếp tục mang hung khí rong ruổi nhiều tuyến phố để tìm người đánh nhau.

Khi không tìm được nhóm “Hòa Châu LMT”, các đối tượng quay về địa bàn Hòa Khánh, chia nhau cất giấu dao tự chế, ba chĩa và bình xịt hơi cay nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Lực lượng công an thu giữ 8 xe máy, nhiều tuýp, dao tự chế và bình xịt hơi cay.