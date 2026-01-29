Chiếm đoạt tiền hụi, người phụ nữ ở Tây Ninh lĩnh 12 năm tù

Ngày 29/1, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Phấn (50 tuổi, ngụ phường Gò Dầu) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Phấn tổ chức các dây hụi cho nhiều người tại địa phương tham gia. Để thu hút hụi viên, người phụ nữ đưa ra mức giá mở hụi mỗi kỳ không cố định, từ 350.000 đến 850.000 đồng cho mỗi dây hụi 1 triệu đồng.

Bị cáo Lâm Thị Phấn lĩnh 12 năm tù (Ảnh: K.Đ).

Tuy nhiên, sau 2 năm hoạt động ổn định, do thiếu hụt tài chính, bà Phấn bắt đầu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các hụi viên.

Từ năm 2018 đến tháng 10/2022, trong 8 dây hụi đang hoạt động, bị cáo đã tự ý lấy tên các hụi viên và lập khống nhiều hụi viên "ảo" để hốt hụi. Với thủ đoạn này, Lâm Thị Phấn đã chiếm đoạt tổng cộng gần 1,2 tỷ đồng của 54 người tham gia.

Đến giữa tháng 6/2023, bà Phấn tuyên bố vỡ hụi. Nhận thấy nhiều điểm bất thường và nghi ngờ bị lừa, hàng loạt hụi viên làm đơn tố cáo hành vi của bà Phấn đến cơ quan chức năng.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước khi phiên tòa diễn ra, bà Phấn đã bồi thường hơn 1 tỷ đồng cho 34 hụi viên.

HĐXX nhận định hành vi của Lâm Thị Phấn đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục một phần hậu quả, tòa đã tuyên mức án như trên.