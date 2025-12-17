Biên phòng Tây Ninh bắt giữ nam thanh niên nhập cảnh trái phép

Ngày 17/12, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh), cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ một nam thanh niên có hành vi qua lại biên giới nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.

H. bị lực lượng biên phòng bắt giữ khi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Tây Ninh (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Trước đó, vào lúc 23h ngày 16/12, tại khu vực mốc 186, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây trong quá trình tuần tra, phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn khi qua lại biên giới trái phép.

Qua kiểm tra, người này khai tên N.V.T.H. (19 tuổi, quê Hà Tĩnh). Tổ công tác đã lập biên bản, đưa H. về Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại trụ sở, H. cho biết khoảng cuối tháng 8/2025, anh ta xuất cảnh trái phép sang Campuchia, làm việc tại khu vực Osamach 2. Đến ngày 16/12, H. nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch thì bị lực lượng biên phòng phát hiện.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và phối hợp Phòng Nghiệp vụ rà soát, xác minh hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.