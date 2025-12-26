Chi tiền đợt 6 cho các trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát

Chiều 26/12, Thi hành án dân sự TPHCM cho biết, đã tổ chức chi tiền đợt 6 cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Thi hành án dân sự TPHCM đang tổ chức thi hành các bản án liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, các bản án tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trước đó, cơ quan thi hành án đã thực hiện chi trả đợt 1 vào ngày 25/6 với tổng số tiền 7.464 tỷ đồng. Đợt 2 được thanh toán ngày 17/7, với số tiền 738 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 2,4553% trên số tiền được thi hành án. Đợt 3 diễn ra ngày 20/8, chi trả 376 tỷ đồng, tỷ lệ 1,2503%. Đợt 4 được thực hiện ngày 26/9, với số tiền 299 tỷ đồng, tỷ lệ 0,9971%. Đợt 5 thanh toán ngày 26/11, với số tiền 206 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 0,68%.

Sau các đợt chi trả các đợt trên, Thi hành án dân sự TPHCM tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm gần 272 tỷ đồng.

Ngày 26/12, cơ quan này đã thực hiện chi trả đợt 6 cho 42.482 trái chủ, với tổng số tiền hơn 269 tỷ đồng, theo tỷ lệ 0,9041% trên số tiền được thi hành án.

Đối với 626 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản để thực hiện chi trả, Thi hành án dân sự TPHCM đã gửi tiết kiệm số tiền tương ứng theo quy định.

Hiện nay, cơ quan thi hành án đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Đồng thời, Thi hành án dân sự TPHCM cũng yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển giao số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm ở hai giai đoạn xét xử.