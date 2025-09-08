Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế tăng mạnh

Thống kê của Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho thấy, 10 tháng qua toàn hệ thống đã thực hiện xong gần 447.000/977.700 việc phải thi hành (đạt tỷ lệ trên 63%); thi hành xong gần 117.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 31,6%

Về án tham nhũng và kinh tế, toàn hệ thống thi hành án đã thực hiện xong gần 3.600 việc với hơn 22.342 tỷ đồng, tăng mạnh cả về việc và tiền.

Thi hành án đã thu hồi được hơn 30.426 tỷ đồng trong các vụ án tín dụng, ngân hàng - tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi (Ảnh: Lê Liên).

Lãnh đạo Cục Quản lý thi hành án dân sự nhấn mạnh 2025 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi vừa là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, vừa là năm tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Trong bối cảnh nền kinh tế có cả thời cơ và thách thức đan xen, thi hành án dân sự tiếp tục đối diện nhiều khó khăn khi số việc và số tiền thụ lý mới tăng cao, đặt ra nhiều áp lực, thách thức đối với đội ngũ toàn ngành.

Vượt qua khó khăn, toàn hệ thống đã nỗ lực, quyết tâm và đạt được những kết quả nổi bật: Số tiền thi hành xong tăng thêm gần 30.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024; công tác thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Toàn ngành đã triển khai nhiều sáng kiến, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thi hành án, như: phần mềm chi trả tiền thi hành án trong vụ Vạn Thịnh Phát với số tiền hơn 8.300 tỷ đồng; hệ thống biên lai điện tử, phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án, cùng với việc thực hiện triệt để xử lý văn bản qua trục liên thông.

Những việc đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, rút ngắn thời gian xử lý công việc và thu hẹp khoảng cách giữa các đơn vị, địa phương.

Tại cuộc họp mới đây, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi yêu cầu toàn hệ thống tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Bên cạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, khắc phục tâm lý làm việc “cầm chừng”, trông chờ vào chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi nhấn mạnh phải giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các án kinh tế, án tham nhũng, tín dụng ngân hàng.

Ông Lợi chỉ đạo rà soát, bố trí nhân sự hợp lý, quan tâm đời sống công chức sau sáp nhập và kiên quyết thay thế những trường hợp yếu kém, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.