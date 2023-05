"Siêu lừa" Nguyễn Thái Luyện bất ngờ nhận tội

Ngày 9/5, TAND Cấp cao tại TPHCM phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (địa ốc Alibaba) và vợ Võ Thị Thanh Mai về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, bước vào phần xét hỏi.

Nguyễn Thái Luyện: "Tôi thừa nhận toàn bộ hành vi"

Là người đầu tiên được thẩm vấn, Nguyễn Thái Luyện cho biết không đồng ý với một số điểm trong bản án sơ thẩm cáo buộc bị cáo có hành vi gian dối, chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của hơn 4.500 bị hại. Trước đó, trong quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm bị cáo Luyện một mực kêu oan.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện bất ngờ nhận tội (Ảnh: X.D).

Luyện bị cáo buộc năm 2016 thành lập Công ty địa ốc Alibaba kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Với vai trò Chủ tịch HĐQT, Luyện còn thành lập 22 công ty con, trong đó sử dụng 12 pháp nhân làm chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận; sau đó tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hàng nghìn người.

Toàn bộ các dự án đều được "vẽ" trái phép trên một diện tích đất nông nghiệp đặc biệt lớn sau đó quảng cáo không đúng sự thật, chuyển nhượng cho khách hàng. Bằng cách này, Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.500 khách hàng.

Theo Chủ tịch địa ốc Alibaba, khi ký hợp đồng bán đất nền với khách hàng, bị cáo đều thông báo rõ tình trạng của từng khu đất. Sau 12 tháng mà chưa chuyển đổi được mục đích sử dụng thì bị cáo sẵn sàng mua lại của khách hàng với giá cao hơn.

"Bị cáo không hề có ý thức chiếm đoạt", Luyện nói và cho biết những trình bày này không phải để kêu oan mà muốn nêu lên "chính kiến của mình". "Tôi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và muốn nhanh chóng kết thúc vụ án để cho các em sớm đi thi hành án, được về với gia đình", Chủ tịch Alibaba nói tiếp.

Luyện khẳng định, toàn bộ doanh thu của công ty đều được chuyển vào tài khoản do mình quản lý, sử dụng song không phải chiếm đoạt.

Xuất hiện người hứa bồi thường thay Nguyễn Thái Luyện

Ngay sau phần thẩm vấn của bị cáo Luyện, chủ tọa cho biết, trong quá trình thụ lý vụ án có nhận được đơn của ông Lê Viết An trình bày đã thỏa thuận với vợ chồng Luyện sẽ thay các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại hơn 2.400 tỷ đồng trong vụ án cho tất cả các bị hại.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: X.D).

Điều kiện ông An đưa ra là tòa phải công nhận thỏa thuận này và giải tỏa kê biên các bất động sản giao lại cho ông. Đồng thời, từ trại giam, bị cáo Luyện cũng có đơn trình đồng ý giao toàn bộ số bất động sản tại các dự án cho ông An với điều kiện người phải chịu trách nhiệm với toàn bộ thiệt hại của cả những người có mua đất, đầu tư vào Alibaba. Tức bao gồm cả những người được xác định là bị hại và người liên quan trong vụ án.

Vấn đề này, HĐXX cho biết đã làm việc với ông An, đồng ý cho ông khắc phục thiệt hại thay cho các bị cáo. Song việc công nhận thỏa thuận của các bên là một quan hệ dân sự nằm ngoài phạm vi của vụ án. Việc giải tỏa kê biên giao đất cho ông An cũng nằm ngoài thẩm quyền của tòa.

Tuy nhiên, HĐXX khuyến khích không chỉ ông An mà bất cứ ai có thiện chí thay các bị cáo khắc phục toàn bộ thiệt hại cho bị hại tòa sẽ ghi nhận. Bởi việc này có thể giải quyết hậu quả của vụ án một cách nhanh gọn thay vì phát mãi, đấu giá mất nhiều thời gian. Chủ tọa cho biết thêm, 4 ngày trước, ông An có văn bản gửi tòa sẽ nộp trước 150 tỷ đồng. Song đến nay người này vẫn chưa nộp tiền. HĐXX đề nghị bị cáo Luyện bàn bạc với luật sư và vợ sớm liên hệ với ông An để chốt lại về việc khắc phục thiệt hại vụ án. Cũng trong phiên làm việc buổi sáng HĐXX đã thực hiện xong phần xét hỏi đối với các bị cáo khác.

Các bị cáo được xét hỏi đều thừa nhận hành vi phạm tội, trình bày các tình tiết giảm nhẹ mới, khắc phục hậu quả vụ án xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Mai tiếp tục vắng mặt, nên HĐXX cho biết sẽ cho xét hỏi bổ sung sau.

Sau nửa ngày làm việc, HĐXX cho biết do khối lượng hồ sơ vụ án đặc biệt lớn, để có thời gian trích lục một số tài liệu, phiên xử tạm nghỉ. Ngày 11/5, phiên tòa tiếp tục.