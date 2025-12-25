Chém chủ nợ trọng thương vì bị đòi 300.000 đồng

Tối 24/12, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa thi hành lệnh tạm giam Nguyễn Văn Nhị (45 tuổi, cư trú ấp Tân Huệ, xã Óc Eo, tỉnh An Giang) về tội Giết người.

Vào khoảng 18h30 ngày 16/12, trong lúc Nhị đang nhậu tại nhà cùng bạn thì Đoàn Tình Em (30 tuổi, cùng trú tại địa phương) đến nhà Nhị đòi 300.000 đồng mà Nhị nợ mình trước đó.

Nhị tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Vì chưa có tiền trả, Nhị khẩn khoản xin khất và hứa sẽ hoàn trả khi đi làm có thu nhập. Trong lúc ngồi uống rượu chung sau đó, Tình Em vẫn liên tục chửi bới, đe dọa đánh Nhị để đòi nợ.

Tức giận, Nhị lấy một cây dao tự chế dài khoảng 62cm chém Tình Em một nhát trúng góc hàm dưới và hai nhát trúng vào vai trái rồi bỏ chạy.

Tình Em được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa An Giang cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Quốc Ánh, TPHCM. Còn Nhị sau khi gây án đã đến Công an xã Óc Eo đầu thú.