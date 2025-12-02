Bị đòi nợ “oan”, người đàn ông có hành động bất ngờ

Ngày 2/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.H. (SN 1989, trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) về hành vi thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu của công an, thời gian qua, ông H. kích hoạt chức năng chuyển tiếp cuộc gọi từ số điện thoại cá nhân đến đường dây nóng Bộ Công an.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với ông P.V.H. (Ảnh: Huyền Thương).

Ông H. mua số điện thoại nêu trên từ tháng 2/2024 và đăng ký thông tin chính chủ. Tuy nhiên sau đó người đàn ông này liên tục nhận được cuộc gọi đòi nợ từ các công ty tài chính. Ông H. tìm hiểu được biết chủ cũ của thuê bao nói trên sử dụng số điện thoại này trong hồ sơ vay nợ “tín dụng đen”.

Không vay nợ nhưng liên tục bị đòi tiền, ông H. chuyển cuộc gọi sang số thuê bao khác không sử dụng nhưng vẫn liên tục bị gọi điện tới số điện thoại đang dùng.

Bức xúc vì bị làm phiền, ông H. chuyển hướng cuộc gọi từ số thuê bao của mình sang số đường dây nóng của Bộ Công an.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của ông P.V.H. vi phạm điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Với hành vi này, ông H. bị phạt 7,5 triệu đồng.