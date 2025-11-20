Hỗn chiến từ mâu thuẫn đòi nợ ở Phú Quốc

Ngày 20/11, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn đặc khu Phú Quốc giữa 2 nhóm người.

Các bị cáo cùng trú và tạm trú tại đặc khu Phú Quốc và có tuổi đời từ 19 đến 38.

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, bà Nguyễn Thị Mai (ở đặc khu Phú Quốc) vay của Bùi Văn Hiếu 50 triệu đồng nhưng nhiều lần không trả.

Ngày 30/7/2023, Văn Hiếu nhờ nhóm Trần Ngọc Hiếu đến nhà bà Mai đòi nợ. Không gặp bà Mai, nhóm này ném đá vào nhà và đánh con trai bà là Nguyễn Việt Anh Khoa (19 tuổi).

Bức xúc vì nhà bị đập phá, Anh Khoa báo tin cho người thân và bạn bè đến hỗ trợ. Nhóm này sau đó chuẩn bị nhiều hung khí tự chế như dao, rựa, gậy gỗ để phòng khi nhóm đòi nợ quay lại.

Bị cáo Trần Quang Vinh (đứng) bị phạt 7 năm tù về tội Giết người (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 21h cùng ngày, nhóm của Trần Ngọc Hiếu kéo đến tiếp tục đòi tiền. Hai bên cự cãi và lao vào hỗn chiến bằng hung khí, khiến nhiều người bị thương nặng.

Hiếu bị chém vào tay với tỷ lệ thương tích 53%; Trường bị thương 9%; Thịnh bị chém vào đầu với thương tích 34%; Hà bị thương 4%; Mạnh bị thương 4%.

Sau khi gây án, nhiều bị cáo lần lượt đến Công an Phú Quốc đầu thú. Một số người trong vụ án được thay đổi tội danh hoặc đình chỉ điều tra do phía bị hại rút yêu cầu khởi tố.

Hội đồng xét xử nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, các bị cáo thành khẩn khai báo, một số ra đầu thú, trong đó Nguyễn Việt Anh Khoa phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, Trần Quang Vinh phạm tội Giết người chưa đạt.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa đã tuyên phạt Trần Quang Vinh 7 năm tù về tội Giết người. Các bị cáo còn lại lĩnh từ 2 năm đến 5 năm 10 tháng tù.

Cả 8 bị cáo nhận tổng cộng hơn 32 năm tù về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.