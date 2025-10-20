Cảnh sát phát hiện xe bán tải chở 4 bánh ô tô nghi liên quan vụ trộm cắp

Ngày 20/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị vừa giao vụ việc xe bán tải chở theo 4 bánh ô tô nghi có liên quan vụ trộm cắp cho Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó khoảng 9h20 cùng ngày, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thôn 3, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Xe bán tải chở 4 bánh ô tô nghi có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện xe bán tải mang biển kiểm soát 51D-880.xx có chở theo 4 bánh ô tô bên trên thùng xe nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tại đây, tài xế Đ.N.K. (22 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của 4 bánh ô tô và khai nhận đã mua 4 bánh xe của một người đàn ông tại tỉnh Đắk Lắk với số tiền 18,5 triệu đồng.

Tài xế xe bán tải không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc của 4 bánh ô tô trên thùng xe (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nghi vấn 4 bánh ô tô có thể liên quan đến vụ trộm cắp tài sản, tổ công tác đã bàn giao vụ việc theo thẩm quyền để tiếp tục làm rõ.