Bắt giam 4 đối tượng đánh tài xế ô tô để tranh giành khách

Ngày 18/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Đắc Chấn (40 tuổi), Trần Văn Tuấn (31 tuổi), Đặng Huy (35 tuổi) và Tạ Minh Thắng (34 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Cả 4 bị can nêu trên cùng bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích.

Tranh giành khách, 4 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 18/7, Đặng Huy điều khiển ô tô chở 3 người khách từ xã Đắk Phơi đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, để thăm khám. Quá trình di chuyển, 3 khách hẹn Huy chở đi và đón về.

Khoảng 12h20 cùng ngày, Huy chờ ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để đón khách, tuy nhiên cả 3 khách thông báo đã lên xe của anh Trịnh Trọng Sang (29 tuổi, trú tại xã Ea M’Đroh, tỉnh Đắk Lắk) để về nhà.

Lúc này, Huy điện thoại cho anh Sang nói phải cho 3 người khách xuống rồi sẽ thanh toán lại tiền. Tuy nhiên anh Sang không đồng ý mà vẫn tiếp tục hành trình.

Tài xế xe dịch vụ bị chặn đường, hành hung ngay trên ô tô (Ảnh: Cắt từ clip).

Bực tức, Huy cùng 3 đối tượng lái ô tô đuổi theo xe của anh Sang. Sau khi anh Sang trả khách xong, di chuyển đến địa bàn xã Đắk Liêng đã bị Huy chặn xe.

Lúc này 4 đối tượng mở cửa xe, xông vào đánh anh Sang ngay trên ô tô. Bị đánh, anh Sang chỉ biết ôm đầu chịu trận. Sự việc chỉ dừng lại khi được nhiều người đi đường can ngăn.

Anh Sang phải đến bệnh viện điều trị với chẩn đoán bị thương đầu mặt, thủng nhĩ phải, chấn thương phần mềm vai phải, viêm tai giữa. Theo kết quả giám định, anh Sang bị thương tích 14%.

Tiếp nhận tin báo, công an vào cuộc xác minh, triệu tập các đối tượng đến làm việc.