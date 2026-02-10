Cảnh sát ngăn chặn hàng chục tấn lợn bệnh sắp tuồn ra thị trường Tết

Ngày 10/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở giết mổ thu gom, mua bán lợn mắc bệnh. Việc này nhằm ngăn chặn thịt lợn bệnh được bán ra thị trường, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong vòng 2 tháng qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã khởi tố 4 vụ án liên quan đến việc mua bán, trữ đông thịt lợn mắc bệnh.

Cảnh sát kiểm tra một cơ sở mua bán hàng chục con lợn mắc bệnh (Ảnh: Trà Câu).

Nổi lên là vụ bà T.T.T.D. (47 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đã mua 72 con lợn mắc dịch tả. Người này cho biết số lợn sẽ được vận chuyển vào tỉnh Gia Lai bán cho các cơ sở làm lạp xưởng, xúc xích.

Bà P.T.T.T. (55 tuổi, trú tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) cũng bị phát hiện đã giết mổ, trữ đông lợn nguyên con với tổng trọng lượng khoảng 14 tấn. Số lợn này cũng nhiễm bệnh, nếu được bán trót lọt ra thị trường sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng cảnh sát kinh tế đã phối hợp các đơn vị chức năng kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, lưu thông sản phẩm động vật để bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe người dân.

Qua công tác kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện, xử lý nghiêm những cơ sở, cá nhân mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc hoặc không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Đối với người dân, cảnh sát khuyến cáo nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ vi phạm, người dân cần phản ánh, tố giác để lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý.