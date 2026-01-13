Những ngày qua, cơ quan chức năng nhiều địa phương trên cả nước đã công bố thông tin về việc phát hiện số lượng lớn thực phẩm mất an toàn.

Cụ thể, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán 130 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, tập kết tại kho hàng của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Đáng chú ý, khoảng 2 tấn trong lô hàng trên đã được chế biến và đóng gói thành phẩm thịt hộp hoàn chỉnh.

Tại phía Nam, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phát hiện đường dây sản xuất số lượng lớn mì trộn hóa chất.

Vương Lưỡng Toàn - đối tượng cầm đầu đường dây - thừa nhận mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 700-800kg mì tươi. Tính trong 3 năm qua, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 800 tấn mì trộn chất độc hại.

800 tấn mì trộn chất độc hại đã được các đối tượng bán ra thị trường 3 năm qua (Ảnh: Công an cung cấp).

Những sự việc nêu trên cho thấy, công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa và bảo vệ sức khỏe người dân đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh dịp Tết Nguyên đán cận kề.

Trước tình hình trên, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã ban hành kế hoạch bảo đảm an toàn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026 (từ ngày 30/12/2025 đến hết ngày 20/3).

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch này là hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm; Tăng cường kiểm tra liên ngành từ cấp thành phố đến cấp xã, trong đó tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm.

Song song đó, huy động tối đa các kênh truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời nâng cao kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM (Ảnh: Biên Thùy).

Để thực hiện mục tiêu trên, Sở An toàn thực phẩm TPHCM sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cung cấp các mặt hàng phục vụ Tết, cơ sở dịch vụ ăn uống trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2026;

Phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm kinh doanh nếu cần thiết; Tăng cường thực hiện công tác phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, bất cập;

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các địa phương, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khu du lịch, nơi có nhiều bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống dành cho công nhân, học sinh, khách du lịch…

Sở An toàn thực phẩm TPHCM cũng tăng cường thực hiện việc kiểm tra đột xuất, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Bên cạnh Sở trên, công tác bảo đảm bảo đảm an toàn dịp Tết tại TPHCM còn có sự phối hợp thực hiện của nhiều Sở, ngành khác như Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Khoa học - Công nghệ…

Trong đó, Công an TPHCM chủ động triển khai đến các phòng nghiệp vụ, đồn công an, công an xã, phường, đặc khu về tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh, phòng chống tội phạm sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là hoạt động nhập lậu, sản xuất, tàng trữ, buôn bán các loại thực phẩm giả, kém chất lượng.

Các kết quả kiểm tra trước Tết sẽ được báo cáo nhanh trước ngày 25/1.