Cảnh sát ngăn chặn bệnh nhân mất kiểm soát ở Hưng Yên

Ngày 14/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận tin báo từ tổng đài 113 về việc có một bệnh nhân có biểu hiện mất kiểm soát tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa, phường Trần Lãm thuộc tỉnh này.

Tiếp nhận tin báo tổ công tác Cảnh sát 113 đã huy động lực lượng có mặt tại Bệnh viện tư nhân Lâm Hoa. Thời điểm này, một nam bệnh nhân có biểu hiện loạn thần, đang đứng ở hành lang tầng 2, tay bám vào lan can và có ý định nhảy từ tầng 2 xuống đất.

Cảnh sát 113 ngăn chặn hành vi mất kiểm soát của bệnh nhân có biểu hiện loạn thần (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Cảnh sát 113 đã ngăn chặn thành công hành vi của bệnh nhân trên, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, nhân viên y tế cũng như tài sản của bệnh viện.

Được biết nam bệnh nhân nhập viện do tăng men gan vì sử dụng nhiều rượu dẫn đến có biểu hiện loạn thần. Khi tình hình sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không còn hành vi mất kiểm soát, cảnh sát 113 bàn giao lại bệnh nhân trên cho bệnh viện tiếp tục điều trị theo chuyên môn.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Đội Cảnh sát 113 được trang bị các phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ nên việc tiếp nhận, xử lý tin báo luôn bảo đảm tính hiệu quả cao.

Thông qua số điện thoại 113, các thông tin liên quan đến an ninh trật tự tại các cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh đã giúp đơn vị phản ứng nhanh kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở y tế…

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi gây ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe cũng như tài sản, cần báo ngay cho lực lượng Công an hoặc gọi tổng đài 113 để được hỗ trợ kịp thời.