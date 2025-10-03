Học sinh lớp 11 ở Hải Phòng bị thương sau ẩu đả đã ổn định sức khỏe

Ngày 2/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, cho biết một học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Bội Châu bị gãy xương, phải nhập viện sau khi đánh nhau với 4 học sinh lớp 10.

Sức khỏe em N. đã dần ổn định (Ảnh: Đ.X.).

Theo báo cáo của trường, chiều 26/9, Mạc Bảo N. (lớp 11) va chạm với Phạm Tuấn A. (lớp 10K) tại cầu thang. Sáng hôm sau, trong giờ ra chơi, N. tìm gặp A. để nói về sự việc. Hai bên hẹn khi tan học sẽ ra khu đô thị phía Tây xã Nam Sách để giải quyết mâu thuẫn.

Chiều 27/9, tại điểm hẹn, Phạm Tuấn A. cùng ba bạn khác là Nguyễn Xuân H., Trần Văn Q. và Vũ Phạm Tùng D. (lớp 10H) đã đánh nhau với Mạc Bảo N. Hậu quả, N. bị gãy xương mũi, gãy xương tay trái, sưng phù nhiều vị trí, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

Trường THPT Phan Bội Châu đã báo cáo vụ việc đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, chính quyền và Công an xã Nam Sách. Hội đồng kỷ luật quyết định tạm dừng học tập một tuần, từ 30/9 đến 6/10, đối với bốn học sinh lớp 10 để chờ kết luận của cơ quan công an.

Nhà trường và gia đình các học sinh liên quan đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên. Theo thầy Vũ Đình Mạnh, Hiệu trưởng, sức khỏe em N. hiện ổn định, không phải phẫu thuật và có thể sớm ra viện để tiếp tục điều trị tại nhà.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu trường tiếp tục phối hợp với công an xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.