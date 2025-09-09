Làm rõ vụ ẩu đả khiến nam sinh lớp 10 cùng 2 thanh niên phải nhập viện

Ngày 9/9, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã yêu cầu Trường THPT Cam Lộ (Quảng Trị) báo cáo và phối hợp làm rõ vụ việc học sinh đánh nhau ngoài khuôn viên nhà trường.

Theo báo cáo từ Trường THPT Cam Lộ, khoảng 10h45, ngày 8/9, tại khu vực cổng phụ Trường Tiểu học xã Cam Lộ, em L.Q.T., học sinh lớp 10A4, Trường THPT Cam Lộ bị 4 thanh niên dùng hung khí tấn công. Nguyên nhân xuất phát từ việc T. có mâu thuẫn với bạn nữ cùng lớp.

Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Cắt từ camera an ninh của người dân).

Bị đánh, T. xin tha nhưng nhóm thanh niên vẫn tiếp tục hành hung nên T. dùng hung khí tự vệ. Hậu quả khiến 2 thanh niên phải nhập viện cấp cứu, T. bị nhiều vết thương trên đầu và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Nhận thông tin, đại diện Trường THPT Cam Lộ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp làm việc với phụ huynh, học sinh và cơ quan công an trên địa bàn. Phía nhà trường cũng đề nghị công an địa phương tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trường THPT Cam Lộ sẽ báo cáo kết quả xử lý cụ thể sau khi có kết luận của các cơ quan chức năng.