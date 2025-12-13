Con rể đột nhập nhà cha vợ ở TPHCM, trộm 200 triệu đồng

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, tạm giữ Trần Quốc Huy (SN 1999, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai hôm trước, Công an xã Xuân Sơn (TPHCM) tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm hơn 200 triệu đồng. Qua khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách xác định đối tượng đột nhập vào nhà nạn nhân qua cửa thông gió.

Huy thực nghiệm cảnh trộm hơn 200 triệu đồng của cha mẹ vợ (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an xã Xuân Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, khẩn trương truy xét, bắt giữ nghi phạm gây án là Trần Quốc Huy.

Tại cơ quan công an, Huy khai trưa 11/12, nghi phạm chạy xe máy đến nhà bố mẹ vợ ở xã Xuân Sơn. Thấy trong nhà không có người, nghi phạm leo qua cửa thông gió, đột nhập vào trong. Sau đó, anh ta mở tủ, lấy hơn 200 triệu đồng rồi tẩu thoát.