Bắt người phụ nữ trộm iPhone, laptop của du học sinh Lào ở TPHCM

Ngày 7/12, Công an phường An Đông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM bắt giữ một phụ nữ liên quan đến vụ trộm tài sản của các du học sinh Lào tại ký túc xá Trường Dự bị Đại học TPHCM, số 91 Nguyễn Chí Thanh.

Nghi phạm là N.T.T.T. (SN 1992, quê Đồng Tháp). Tại cơ quan công an, người này khai đã trộm một laptop (máy tính xách tay), một điện thoại iPhone, 9 triệu đồng tiền mặt, 100 USD cùng nhiều tài sản khác của các du học sinh. Nghi phạm cũng thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn TPHCM.

Người phụ nữ trộm tài sản bị công an bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 27/11, Công an phường An Đông tiếp nhận trình báo của 4 du học sinh Lào về việc bị mất trộm tài sản.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 7h30 ngày 24/11. Thời điểm này, một phụ nữ khoảng 30 tuổi lẻn vào khuôn viên ký túc xá, liên tiếp đột nhập nhiều phòng ở và lấy trộm tài sản của sinh viên.

Nhận định vụ việc nghiêm trọng, liên quan công dân nước ngoài, Ban Chỉ huy Công an phường An Đông chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm phối hợp Phòng PC02 khẩn trương truy xét.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện người này thường xuyên thay đổi quần áo, balo để tránh bị phát hiện và tiếp tục thực hiện thêm một vụ trộm khác trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây.

Khám xét nơi ở của T. tại phường Bình Hưng Hòa, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan hành vi trộm cắp tài sản. Công an phường An Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý theo quy định.