Bắt giữ thanh niên trộm iPhone của cháu bé ở TPHCM

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang tạm giữ Lê Nguyễn Anh Quốc (SN 1996) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lê Nguyễn Anh Quốc bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an xã Bình Hưng tiếp nhận tin trình báo của gia đình em T.K.H.N. (SN 2012) về việc bị trộm cắp tài sản.

Theo nội dung trình báo, khoảng 13h50 ngày 7/12, N. đến một tiệm bánh trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng. Nạn nhân để chiếc iPhone 15 Pro Max (trị giá khoảng 18,5 triệu đồng) trên xe đạp điện rồi đi vào trong tiệm. Khi quay trở ra, nạn nhân phát hiện điện thoại đã bị kẻ gian lấy trộm.

Công an xã Bình Hưng phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, xác định Lê Nguyễn Anh Quốc là nghi phạm gây án và tiến hành bắt giữ.